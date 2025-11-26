Η Άνια Τέιλορ-Τζόι με παλτό σε υπέροχο χρώμα -Κάνει κάθε look να δείχνει πολυτελές και ακριβό - iefimerida.gr

Η Άνια Τέιλορ Τζόι έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις celebrities με τα πιο εντυπωσιακά πανωφόρια. Από την κάπα Dior της Άνοιξης 2026 μέχρι το δερμάτινο παλτό Stand Studio και, πιο πρόσφατα, τη χαρακτηριστική γυαλιστερή καμπαρντίνα της, κάθε της εμφάνιση τραβά αμέσως όλα τα βλέμματα.

Το oversized wrap coat της διαθέτει εντυπωσιακά πέτα και μια λεπτή ζώνη στη μέση, ενώ το glossy φινίρισμά του προσδίδει μια σύγχρονη, κομψή πινελιά στο χειμερινό στιλ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Άνια Τέιλορ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για μια εκδήλωση της Tiffany & Co., έχοντας μαζί της μια βαλίτσα γεμάτη σύγχρονα χειμωνιάτικα looks. Φαίνεται ότι η αγάπη της για εντυπωσιακά outerwear συνεχίζεται, αφού στις 20 Νοεμβρίου εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες, στα γενέθλια της φωτογράφου Petra Collins, φορώντας ένα άνετο παλτό με γυαλιστερό λουστρίνι φινίρισμα.

Δείτε την Άνια Τέιλορ-Τζόι με το πιο μοδάτο παλτό στο Bovary.gr



