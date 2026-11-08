Η Αλεξάνδρα Νίκα με animal print και δαντέλα σε βραδινή έξοδο -Θηλυκή και κομψή εμφάνιση [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Με ένα εντυπωσιακό φόρεμα εμφανίστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα σε πρόσφατη νυχτερινή έξοδό της δίνοντας μια πρόταση που συνδυάζει δύο δυναμικές και θηλυκές τάσεις.

Το animal print και η δαντέλα είναι δύο διαχρονικά στοιχεία της μόδας και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τα βλέπουμε ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια στις διεθνείς πασαρέλες αλλά και στις εμφανίσεις των διάσημων γυναικών που διακρίνονται για το στιλ και την κομψότητά τους. Ξένες και Ελληνίδες σταρ συνδυάζουν τις δύο τάσεις με τρόπους που τονίζουν τη θηλυκότητά τους προσαρμόζοντας το κάθε look σε πολλές και διαφορετικές περιστάσεις. Αυτό ακριβώς έκανε και η Αλεξάνδρα Νίκα η οποία βρέθηκε πρόσφατα στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον που εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου.

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