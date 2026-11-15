Η αδελφή της Ντούα Λίπα κατακτά τον κόσμο της ομορφιάς -Η πρώτη της καμπάνια ως πρόσωπο γνωστού brand

Η Ντούα Λίπα έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όμως δεν είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που απασχολεί τη βιομηχανία της μόδας

Η μικρότερη αδελφή της, Ρίνα Λίπα, ακολουθεί τη δική της διαδρομή, έχοντας ήδη ξεχωρίσει για το στιλ, την εμφάνιση και την παρουσία της μπροστά στον φακό. Στα 25 της χρόνια, έχει αρχίσει να χτίζει ένα προσωπικό προφίλ, συνδυάζοντας το μόντελινγκ με την υποκριτική και κερδίζοντας σταδιακά την προσοχή διεθνών περιοδικών και fashion insiders. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη συγκαταλέγουν ανάμεσα στα ανερχόμενα it-girls της Gen Z, βλέποντας σε εκείνη ένα από τα πρόσωπα που αξίζει να παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Τώρα, η Ρίνα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια ομορφιάς, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της πρέσβειρας του Morso, του νέου αρώματος του ιταλικού brand GCDS. Ένα ντεμπούτο που σηματοδοτεί την είσοδό της στον κόσμο της ομορφιάς και επιβεβαιώνει πως η νεαρή Λίπα διαμορφώνει σταδιακά τη δική της ταυτότητα στον χώρο της μόδας.

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