Η 67χρονη νύφη με το υπέροχο φόρεμα που παντρεύτηκε σε κάστρο -Η ιστορία που έγινε viral - iefimerida.gr

Στα 67 της έγινε νύφη και έδειξε πως ο έρωτας μπορεί να έρθει στη ζωή μας σε κάθε ηλικία.

Η ιστορία της Ev Schwarz-Moenius έγινε γνωστή μέσα από την ανιψιά της, την 25χρονη ηθοποιό Vanessa von Schwarz, η οποία ταξίδεψε στη Γερμανία για να βρεθεί στο πλευρό της θείας της την ημέρα του γάμου της.

Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή περίσταση στο TikTok, με το βίντεο να γνωρίζει τεράστια απήχηση και να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές.

Δείτε την 67χρονη που ντύθηκε νύφη στο Bovary.gr