Η 24χρονη κόρη της Βάνας Μπάρμπα με διάφανη μπλούζα, σε μια σέξι και κομψή φωτογράφιση [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Βάνα Μπάρμπα έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου πόσταρε λήψεις από μια φωτογραφία της κόρη της, Φαίδρα.

Η Βάνα Μπάρμπα σίγουρα ανήκει στις πιο όμορφες και σέξι Ελληνίδες που πέρασαν ποτέ από τη μεγάλη οθόνη, ενώ, με τη συμμετοχή της στην οσκαρική ταινία «Mediterraneo» του 1991 έκανε τους σινεφίλ σε κάθε μεριά του κόσμου να μιλούν για αυτήν.

Η Βάνα Μπάρμπα είναι και μια περήφανη μαμά. Η κόρη της, Φαίδρα, τον περασμένο Ιούλιο έκλεισε τα 24 ενώ ακολουθεί καριέρα μόντελινγκ.

Πρόσφατα, λοιπόν, η Βάνα Μπάρμπα πόσταρε κάποιες λήψεις από μια φωτογράφιση της κόρη της, Φαίδρας, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης ότι είναι η ωραιότερη που έχει κάνει. Στις φωτογραφίες, βλέπουμε την 24χρονη Φαίδρα με ένα διάφανο τοπ, με σέξι και παιχνιδιάρικη διάθεση να ποζάρει με άνεση στον φακό.

