Από πορτοκάλι μέχρι καρπούζι: Οι χυμοί-σύμμαχοι για καλύτερη χοληστερόλη και λιγότερη φλεγμονή - iefimerida.gr

Για αρκετούς ανθρώπους, ο χυμός φρούτων αποτελεί αγαπημένη επιλογή και δεν λείπει από το εβδομαδιαίο καλάθι των αγορών τους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας διατροφικής συζήτησης: είναι τελικά μια υγιεινή επιλογή ή θα ήταν καλύτερο να τον αποφεύγουμε;

Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν τον περιορισμό του λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ελεύθερα σάκχαρα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Άλλοι, όμως, θεωρούν ότι ένα μικρό ποτήρι χυμού μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο.

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