 Εύκολο και γρήγορο χτένισμα για γάμο που θα κάνετε μόνες σας: Φυσικός όγκος και λάμψη με ένα απλό στέγνωμα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Εύκολο και γρήγορο χτένισμα για γάμο που θα κάνετε μόνες σας: Φυσικός όγκος και λάμψη με ένα απλό στέγνωμα

Φωτογραφία Instagram/Dimitris Giannetos
Φωτογραφία Instagram/Dimitris Giannetos
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μόλις φτάσει μια πρόσκληση για γάμο, ένα από τα πρώτα διλήμματα που προκύπτουν είναι το χτένισμα που θα ολοκληρώσει την εμφάνιση.

Εκτός από την επιλογή του κατάλληλου outfit, το χτένισμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική εμφάνιση. Η ιδανική επιλογή είναι ένα look κομψό και λαμπερό, που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά χωρίς να δείχνει υπερβολικά επιτηδευμένο.

Η πιο ασφαλής επιλογή για μια τέτοια περίσταση είναι ένα όμορφο στέγνωμα με όγκο και κίνηση, που ταιριάζει σε κάθε στιλ εμφάνισης. Η έμπνευση αυτή τη στιγμή έρχεται από ένα χτένισμα που ξεχώρισε πρόσφατα και απέδειξε ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξαιρετικά λαμπερή.

Δείτε το χτένισμα της Τζίτζι Χαντίντ που έγινε τάση στο Bovary.gr

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