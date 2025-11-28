Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας άνοιξαν το σπίτι τους στο Ελληνικό για φίλους -Για την Ημέρα των Ευχαριστιών - iefimerida.gr

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας γιόρτασαν φέτος την Ημέρα των Ευχαριστιών, άνοιξαν την εντυπωσιακή κατοικία τους στο Ελληνικό και υποδέχτηκαν αγαπημένα πρόσωπα σε ένα δείπνο με αμερικανικό χαρακτήρα αλλά ελληνική ζεστασιά.

Το ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει μία δυνατή οικογένεια με τρία παιδιά, αποφεύγει συχνά τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο αυτές τις ημέρες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τη γιορτή.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας εμφανίστηκε με ένα κομψό αλλά πιο casual σύνολο που τράβηξε τα βλέμματα -μίνι μπεζ φούστα, μεταξωτό μωβ πουκάμισο και γόβες στην ίδια γήινη παλέτα.

Δείτε τις φωτογραφίες από το Thanksgiving της Μαριέττας Χρουσαλά στο Bovary.gr.