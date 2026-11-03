 Το χρώμα των '70s επιστρέφει και γίνεται το αγαπημένο του φθινοπώρου - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το χρώμα των '70s επιστρέφει και γίνεται το αγαπημένο του φθινοπώρου

Alaia FW'26
Alaia FW'26
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Ανάμεσα στις γήινες αποχρώσεις και τους πιο φωτεινούς τόνους, ένα ιδιαίτερο χρώμα που θυμίζει κάτι από τις παλέτες των ζωγράφων επιστρέφει δυναμικά στη μόδα.

Με αναφορές στη δεκαετία του '70, έκανε την εμφάνισή του σε πολλές φετινές συλλογές, τόσο σε διακριτικές λεπτομέρειες όσο και σε total looks. Ζεστό, φωτεινό και με μια νοσταλγική αισθητική, είναι η πινελιά που δίνει διαφορετικό χαρακτήρα στο φθινοπωρινό ντύσιμο.

Δείτε στο Bovary.gr το χρώμα που επιστρέφει από τα 70s

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