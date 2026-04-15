Το χρώμα στα νύχια που κάνει θραύση την άνοιξη -Ταιριάζει σε κάθε ηλικία και κάθε επιδερμίδα - iefimerida.gr

Κάθε νέα σεζόν συνοδεύεται από μικρές αλλαγές που ανανεώνουν τη διάθεσή μας, και το μανικιούρ αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και κομψούς τρόπους να τις υιοθετήσουμε.

Την άνοιξη του 2026, ένα απαλό, φωτεινό ροζ έρχεται να δώσει φρεσκάδα και θηλυκότητα σε κάθε εμφάνιση. Το όνομά του είναι Pearl Pink και ήδη ξεχωρίζει ως η πιο ρομαντική απόχρωση της σεζόν.

Το μαργαριταρένιο ροζ είναι ντελικάτο και λαμπερό, ιδανικό για τις πρώτες ηλιόλουστες μέρες. Η διακριτική του λάμψη αντανακλά απαλά το φως, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει ανθισμένα λουλούδια και καθαρό ανοιξιάτικο ουρανό.

Δείτε την απόχρωση μανικιούρ που θα βλέπουμε παντού την άνοιξη, στο Bovary.gr