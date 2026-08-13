Το χρώμα που θα κάνουν όλες στα μαλλιά τους το φθινόπωρο -Το λατρεύουν οι σταρ του Χόλιγουντ, χαρίζει στιλ - iefimerida.gr

Το Cowboy Copper επιστρέφει δυναμικά στα κομμωτήρια. Η νέα εκδοχή της τάσης είναι πιο απαλή, πλούσια και πολυδιάστατη.

Mε αποχρώσεις κανέλας, καστανού και διακριτικού καστανόξανθου δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

Το Cowboy Copper δεν είναι ένα ενιαίο, επίπεδο χρώμα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό χάλκινων, καστανών και κανέλινων τόνων, οι οποίοι αναμειγνύονται ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποκτά βάθος και φυσική λάμψη.

Δείτε την νέα εκδοχή του χάλκινου στο Bovary.gr