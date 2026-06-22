Το χρώμα νυχιών που κάνει το μαύρισμα να δείχνει πιο έντονο και τα χέρια πιο κομψά - iefimerida.gr

Ποιος είπε πως το βερνίκι νυχιών δεν επηρεάζει το πώς δείχνουν τα χέρια μας; Αυτό το χρώμα έχει όλα όσα θέλουμε για το τέλειο καλοκαιρινό μανικιούρ!

Το καλοκαίρι έχει τις τάσεις που πάνε κι έρχονται, αλλά μερικές καταλήγουν να μένουν για πάντα. Αυτή τη σεζόν, το κρεμώδες σομόν μανικιούρ είναι αυτό που πρωταγωνιστεί. Αυτή η υβριδική απόχρωση, ανάμεσα στο πουδρένιο πορτοκαλί και το απαλό ροζ, ξεχωρίζει για το ελαφρώς αδιαφανές και βελούδινο φινίρισμά της, πολύ μακριά από την κλασική λάμψη των nude βερνικιών. Μια απόχρωση που έχει όλα όσα χρειάζονται για να γίνει το αγαπημένο χρώμα του καλοκαιριού του 2026.

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