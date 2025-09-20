Το απόλυτο χρώμα νυχιών που κυριαρχεί φέτος και αναβαθμίζει κάθε look - iefimerida.gr

Με το φθινόπωρο να κάνει την εμφάνισή του, τα χρώματα στα νύχια γίνονται πιο ζεστά, αποχαιρετώντας τις φωτεινές και ανάλαφρες αποχρώσεις του καλοκαιριού.

Φέτος, ενώ το ροζ, το σομόν και το λευκό συνεχίζουν να έχουν τη θέση τους, η απόλυτη πρωταγωνίστρια της σεζόν είναι μια πιο βαθιά, κομψή και διαχρονική απόχρωση, το μπορντό.

Αυτό το βαθύ, πλούσιο χρώμα όχι μόνο προσθέτει αίσθηση πολυτέλειας, αλλά έχει και ένα ιδιαίτερο «οπτικό» πλεονέκτημα, καθώς επιμηκύνει οπτικά τα δάχτυλα. Δεν είναι τυχαίο ότι το βλέπουμε να κυριαρχεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας, όπου πολλές street style influencers το έχουν ήδη υιοθετήσει.

