Tο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι ο ιδανικός συνδυασμός vintage και μοντέρνου - iefimerida.gr

Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε και επίσημα την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το όμορφο και ζεστό σαλόνι της.

Η ηθοποιός, που συχνά επιτρέπει στους followers της να δουν μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, αυτή τη φορά έδειξε τον χώρο όπου περνά τον ελεύθερο χρόνο της, ο οποίος αποπνέει ζεστασιά και γιορτινή διάθεση.

Στο κέντρο της φωτογραφίας δεσπόζει το εντυπωσιακά στολισμένο δέντρο, φωτισμένο με δεκάδες μικρά λαμπάκια που χαρίζουν μια αίσθηση παραμυθιού. Οι μπάλες και τα στολίδια σε χρυσαφένιους, ασημένιους και μπορντό τόνους δημιουργούν ένα κομψό αλλά ζεστό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές. Η κορυφή του δέντρου στολίζεται με ένα κλασικό αστέρι, ολοκληρώνοντας μια εικόνα που αποπνέει χαρά και οικογενειακή θαλπωρή.

Το σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη συνδυάζει μοντέρνα και φυσικά στοιχεία. Το ξύλινο πάτωμα, ο ζεστός φωτισμός και οι απαλοί τόνοι στους τοίχους δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας, ενώ οι διακοσμητικές λεπτομέρειες προσθέτουν προσωπικότητα στον χώρο. Στην τραπεζαρία διακρίνεται ένα φωτιστικό με έντονο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο δίνει αμέσως χαρακτήρα και χρώμα.

