 Tο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι ο ιδανικός συνδυασμός vintage και μοντέρνου - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Tο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι ο ιδανικός συνδυασμός vintage και μοντέρνου

Κατερίνα Παπουτσάκη
Κατερίνα Παπουτσάκη/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Κατερίνα Παπουτσάκη υποδέχτηκε και επίσημα την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το όμορφο και ζεστό σαλόνι της.

Η ηθοποιός, που συχνά επιτρέπει στους followers της να δουν μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, αυτή τη φορά έδειξε τον χώρο όπου περνά τον ελεύθερο χρόνο της, ο οποίος αποπνέει ζεστασιά και γιορτινή διάθεση.

Στο κέντρο της φωτογραφίας δεσπόζει το εντυπωσιακά στολισμένο δέντρο, φωτισμένο με δεκάδες μικρά λαμπάκια που χαρίζουν μια αίσθηση παραμυθιού. Οι μπάλες και τα στολίδια σε χρυσαφένιους, ασημένιους και μπορντό τόνους δημιουργούν ένα κομψό αλλά ζεστό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές. Η κορυφή του δέντρου στολίζεται με ένα κλασικό αστέρι, ολοκληρώνοντας μια εικόνα που αποπνέει χαρά και οικογενειακή θαλπωρή.

Το σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη συνδυάζει μοντέρνα και φυσικά στοιχεία. Το ξύλινο πάτωμα, ο ζεστός φωτισμός και οι απαλοί τόνοι στους τοίχους δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας, ενώ οι διακοσμητικές λεπτομέρειες προσθέτουν προσωπικότητα στον χώρο. Στην τραπεζαρία διακρίνεται ένα φωτιστικό με έντονο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο δίνει αμέσως χαρακτήρα και χρώμα.

Δείτε το σαλόνι της Κατερίνας Παπουτσάκη στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κατερίνα Παπουτσάκη σαλόνι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ