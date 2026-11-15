Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Πώς να επιλέξετε το σωστό μέγεθος για το σπίτι σας -Το μυστικό για ένα κομψό αποτέλεσμα χωρίς να «μπουκώσει» ο χώρος

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και η επιλογή του δέντρου είναι από τις πρώτες αποφάσεις που καθορίζουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα του σπιτιού

Πριν καταλήξετε στο εντυπωσιακό ψηλό έλατο που σας κέρδισε με την πρώτη ματιά, αξίζει να λάβετε υπόψη τις διαστάσεις του χώρου σας. Το σωστό χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο για να ξεχωρίζει: αρκεί να έχει το κατάλληλο ύψος, πλάτος και σχήμα, ώστε να δένει αρμονικά με τη διακόσμηση χωρίς να περιορίζει την άνεση του σαλονιού.

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