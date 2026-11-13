 Όχι πια κόκκινες μπάλες στο χριστουγεννιάτικο δέντρο -Οι αποχρώσεις που κυριαρχούν φέτος στη διακόσμηση
ΓΥΝΑΙΚΑ

Όχι πια κόκκινες μπάλες στο χριστουγεννιάτικο δέντρο -Οι αποχρώσεις που κυριαρχούν φέτος στη διακόσμηση

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Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα αλλάζουν χρώμα -Οι κομψές αποχρώσεις που επιλέγουν τα πολυτελή ξενοδοχεία
Ο Paul Smith στόλισε το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Claridge's/ Φωτογραφία: Claridge's

Στα λόμπι των πολυτελών ξενοδοχείων το χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλάζει ύφος: το εκρού, το μπεζ της άμμου και το πράσινο του φασκόμηλου παίρνουν τη θέση του κόκκινου και του χρυσού.

Η εικόνα επαναλαμβάνεται αυτή τη σεζόν από τον όμιλο Cheval Blanc μέχρι τα παριζιάνικα palace ξενοδοχεία. Το έλατο έχει απαλλαγεί από τα φανταχτερά στολίδια και έχει αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική σιλουέτα, ντυμένη με λινό και απαλούες τόνους.

Δείτε τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος στο Bovary.gr.

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