Όχι πια κόκκινες μπάλες στο χριστουγεννιάτικο δέντρο -Οι αποχρώσεις που κυριαρχούν φέτος στη διακόσμηση

Στα λόμπι των πολυτελών ξενοδοχείων το χριστουγεννιάτικο δέντρο αλλάζει ύφος: το εκρού, το μπεζ της άμμου και το πράσινο του φασκόμηλου παίρνουν τη θέση του κόκκινου και του χρυσού.

Η εικόνα επαναλαμβάνεται αυτή τη σεζόν από τον όμιλο Cheval Blanc μέχρι τα παριζιάνικα palace ξενοδοχεία. Το έλατο έχει απαλλαγεί από τα φανταχτερά στολίδια και έχει αποκτήσει μια σχεδόν γλυπτική σιλουέτα, ντυμένη με λινό και απαλούες τόνους.

Δείτε τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος στο Bovary.gr.