Έκπληξη! Η Χριστίνα Μπόμπα με νέο look στα MadWalk -Με μαλλιά σε μακρύ καρέ - iefimerida.gr

Το MadWalk 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στο στάδιο Tae Kwon Do, συνέδεσε και φέτος τη μόδα με τη μουσική, χαρίζοντας μια μαγευτική βραδιά γεμάτη ζωντάνια, δημιουργικότητα και ξεχωριστές εμφανίσεις.

Τη φετινή διοργάνωση παρουσίασε με επιτυχία για άλλη μια χρονιά η Βίκυ Καγιά, η οποία ξεχώρισε με τις εκλεπτυσμένες εμφανίσεις της, επιλέγοντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής που απογείωσαν τη λαμπρότητα του θεσμού.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν μοναδικές δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών, όπως Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos, Apostolow Mitropoulos, Deux Hommes, Orsalia Parthenis, Greatness Athens, Vrettos Vrettakos, Sotiris Georgiou και Celia Kritharioti.

Το μουσικό μέρος του σόου ήταν εξίσου εντυπωσιακό, με ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών που ξεσήκωσαν το κοινό. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έλαμψαν στη σκηνή ήταν o Θοδωρής Φέρρης, η Ελένη Φουρέιρα, η Τάμτα, η Ήβη Αδάμου, η Γαία Μερκούρη και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Διαβάστε όλα όσα έγιναν στα φετινά MadWalk στο Bovary.gr