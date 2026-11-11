Χορός των Ντεμπιτάντ 2026: Οι 19 νεαρές που θα κλέψουν την παράσταση στο Παρίσι -Ανάμεσά τους η κόρη της Κλόντια Σίφερ - iefimerida.gr

Στις 28 Νοεμβρίου το Παρίσι υποδέχεται τον Χορό των Ντεμπιτάντ με 19 νέες από ισχυρές οικογένειες, από την κόρη της Κλόντια Σίφερ ως την εγγονή της Κάρολινα Χερέρα.

Το ξενοδοχείο Σανγκρί Λα στο Παρίσι θα φιλοξενήσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου μία από τις πιο αποκλειστικές κοσμικές βραδιές του διεθνούς ημερολογίου. Ο θεσμός γεννήθηκε το 1958 στο Θερμοκήπιο του Παλατιού των Βερσαλλιών και σταμάτησε περίπου μία δεκαετία αργότερα.

Δείτε τις 19 καλεσμένες στον Χορό των Ντεμπιτάντ στο Bovary.gr.