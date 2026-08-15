Η Χέιλι Μπίμπερ φέρνει ξανά στη μόδα το πιο χαρακτηριστικό αξεσουάρ των 00s -Θα το βλέπουμε παντού - iefimerida.gr

Η Χέιλι Μπίμπερ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ των 00s, δίνοντάς του νέα, σύγχρονη αισθητική.

Από το περίφημο glazed donut μανικιούρ μέχρι την αισθητική του «clean girl», οι επιλογές της έχουν επηρεάσει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Τώρα, το μοντέλο στρέφει την προσοχή μας σε ένα αξεσουάρ που θυμίζει έντονα τα πρώτα χρόνια των 00s: τη ζιγκ-ζαγκ στέκα για τα μαλλιά.

Αν μεγάλωσες στα τέλη των ’90s ή στις αρχές των ’00s, πιθανότατα θυμάσαι τη χαρακτηριστική πλαστική στέκα που εφαρμόζει γύρω από το κεφάλι και δημιουργεί μικρά, κυματιστά «σπασίματα» στα μαλλιά. Η ζιγκ-ζαγκ κατασκευή της ανασηκώνει τα μαλλιά από τις ρίζες, προσθέτοντας όγκο και δημιουργώντας ένα ελαφρώς ατημέλητο, αλλά απόλυτα cool αποτέλεσμα.

Δείτε το αξεσουάρ των 00s που όλες θα φορέσουμε ξανά στο Bovary.gr