 Η Αν Χάθαγουεϊ αποδεικνύει ότι το φόρεμα πάνω από παντελόνι είναι ξανά στη μόδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Αν Χάθαγουεϊ αποδεικνύει ότι το φόρεμα πάνω από παντελόνι είναι ξανά στη μόδα

Φωτογραφία Getty Images
Φωτογραφία Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Αν Χάθαγουεϊ αποδεικνύει πως ακόμη και οι πιο ανατρεπτικές τάσεις μπορούν να αποκτήσουν μια κομψή και σύγχρονη διάσταση.

Η Anne Hathaway αποδειξε για ακόμη μία φορά πως ένα statement φόρεμα μπορεί να μετατρέψει μια εμφάνιση σε πραγματικό fashion moment. Η ηθοποιός επέλεξε τη συγκεκριμένη δημιουργία για το D23 Disney Entertainment Showcase, όπου τιμήθηκε για την 25η επέτειο του The Princess Diaries.

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