 Αν Χάθαγουεϊ: Ποιος είναι ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και χρόνια -Ο μεγάλος έρωτας με τον Άνταμ Σούλμαν
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Αν Χάθαγουεϊ: Ποιος είναι ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και χρόνια -Ο μεγάλος έρωτας με τον Άνταμ Σούλμαν

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Αν Χάθαγουεϊ και Άνταμ Σούλμαν/Φωτογραφία AP
Αν Χάθαγουεϊ και Άνταμ Σούλμαν/Φωτογραφία AP

Σε μια εποχή όπου οι σχέσεις των διάσημων ζευγαριών συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, έχουν επιλέξει να ακολουθούν έναν διαφορετικό δρόμο

Κρατώντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια σχέση που αντέχει στον χρόνο, μετρώντας σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής πορείας, αγάπης και οικογενειακής ευτυχίας. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σχετικά σπάνιες, ενώ οι δυο τους αποφεύγουν να μοιράζονται πολλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς τους. Ωστόσο, κάθε φορά που η βραβευμένη ηθοποιός μιλά για τον σύντροφό της, δεν κρύβει τον θαυμασμό και την τρυφερότητα που νιώθει για εκείνον. Πώς γνωρίστηκαν, πώς εξελίχθηκε η σχέση τους και ποιο είναι το μυστικό πίσω από έναν έρωτα που παραμένει δυνατός μέσα στα χρόνια;

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