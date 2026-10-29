Πώς να φτιάξετε εντυπωσιακές χάρτινες κολοκύθες για το Halloween -Η εύκολη DIY ιδέα για να στολίσετε το σπίτι σας - iefimerida.gr

Θέλετε να δώσετε στο σπίτι σας μια ξεχωριστή Halloween ατμόσφαιρα χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα;

Οι χάρτινες κολοκύθες είναι η πιο δημιουργική λύση, αφού με λίγα απλά υλικά και αρκετή φαντασία μπορείτε να φτιάξετε πρωτότυπα διακοσμητικά που θα κλέψουν τις εντυπώσεις. Από εύκολες κατασκευές με χαρτί και ρολά μέχρι πιο περίτεχνα σχέδια, ανακαλύψτε ιδέες που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σας.

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