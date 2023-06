Η τρυφερή στιγμή του Χάρισον Φορντ με την Καλίστα Φλόκχαρτ στο κόκκινο χαλί -Το υπέροχο φόρεμά της [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ και η 58χρονη Καλίστα Φλόκχαρτ μοιράστηκαν μία τρυφερή στιγμή, στην πρεμιέρα της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Με την πρεμιέρα της 5ης και τελευταίας ταινίας του περιπετειώδη αρχαιολόγου να πλησιάζει ολοταχώς, (το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» προσγειώνεται στις ελληνικές αίθουσες την ερχόμενη εβδομάδα), ο αειθαλής πρωταγωνιστής του franchise συνεχίζει ακάθεκτος την περιοδεία του.

Αυτή τη φορά, ο 80χρονος γόης έκανε την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί της επίσημης πρεμιέρας του φιλμ στο Βερολίνο, συνοδευόμενος από την λαμπερή συζυγό του, Καλίστα Φλόκχαρτ.

