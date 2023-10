H Mέγκαν Μαρκλ ντυμένη στα λευκά -Με στράπλες blazer και παντελόνι, ήταν η επιτομή της «ήσυχης πολυτέλειας» - iefimerida.gr

Mια κοινή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη έκανε η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για να βρεθούν στην πρώτη εκδήλωση του Ιδρύματος Archewell, η οποία επικεντρώθηκε στην ψυχική υγεία.

Η 42χρονη Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε το λευκό χρώμα για την εμφάνισή της, ενώ ο 39χρονος πρίγκιπας Χάρι ένα μπλε κοστούμι. Η Δούκισσα του Σάσεξ φόρεσε ένα στράπλες blazer και ασορτί παντελόνι, τα οποία ήταν από το brand «Αltuzarra». To total white look της Μέγκαν Μάρκλ ήταν η επιτομή του quite luxury που κάνει θραύση στη μόδα.

