 H Kέιτ Μίντλετον με τα εμβληματικά μαργαριταρένια σκουλαρίκια της Νταϊάνα, στην «Ημέρα Μνήμης» [φωτογραφίες] - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

H Kέιτ Μίντλετον με τα εμβληματικά μαργαριταρένια σκουλαρίκια της Νταϊάνα, στην «Ημέρα Μνήμης» [φωτογραφίες]

Κέιτ Μίντλετον/ Kensington Palace
Κέιτ Μίντλετον/ Kensington Palace
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αίσθηση έκανε για ακόμα μια φορά η Kέιτ Μίντλετον με τα κοσμήματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, μαύρο σετ και εντυπωσιακό καπέλο την Κυριακή της Μνήμης.

Η εμφάνιση της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στην ετήσια εκδήλωση για την «Ημέρα Μνήμης» που πραγματοποιείται σταθερά τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου αποτελεί κάθε χρόνο ιδιαίτερο στιλιστικό γεγονός. Η Kέιτ Μίντλετον δεν χάνει ποτέ την ημέρα που η βασιλική οικογένεια τιμά τους νεκρούς του Α' και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και όσους χάθηκαν στις συγκρούσεις που ακολούθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κοινοπολιτεία. Από τότε που παντρεύτηκε τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ (2011) μέχρι φέτος, ακόμα και κατά την χρονιά που ήταν σε διαδικασία θεραπείας για τον καρκίνο, δεν έχει χάσει ούτε μία φορά την Κυριακή της Μνήμης.

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