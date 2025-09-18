H Βίκυ Καγιά στο Παρίσι: Το chic φθινοπωρινό look της που θυμίζει Γαλλίδα fashionista - iefimerida.gr

Η Βίκυ Καγιά ταξίδεψε στη Γαλλία και χαρίζει άφθονο style inspo για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Η Βίκυ Καγιά έκανε την πρώτη φθινοπωρινή της εμφάνιση στη γαλλική πόλη Ρενς, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς του στιλ. Το look της ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και την ανεπιτήδευτη γαλλική φινέτσα, προσφέροντας έμπνευση για τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου.

Η βάση του συνόλου είναι ένα ζευγάρι καρό culottes σε γήινες αποχρώσεις, ένα κομμάτι που παντρεύει το κλασικό μοτίβο με τη σύγχρονη γραμμή. Το μήκος λίγο κάτω από το γόνατο χαρίζει κίνηση και κάνει το ρούχο ιδανικό για τις εναλλαγές θερμοκρασίας αυτής της εποχής. Συνδυάζεται με ένα κρεμ top, που φωτίζει το πρόσωπο και δίνει μία καθαρή, μίνιμαλ βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» όλο το υπόλοιπο outfit.

Η Βίκυ Καγιά ολοκληρώνει το look με μαύρο δερμάτινο τζάκετ τύπου bomber, ένα statement κομμάτι που χαρίζει αβίαστο coolness.

