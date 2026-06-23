 Οι γυναίκες άνω των 30 θα λατρέψουν αυτό το φόρεμα από τα Stradivarius -Κοστίζει 16 ευρώ και βγαίνει σε 3 χρώματα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Οι γυναίκες άνω των 30 θα λατρέψουν αυτό το φόρεμα από τα Stradivarius -Κοστίζει 16 ευρώ και βγαίνει σε 3 χρώματα

Stradivarius
Φωτογραφία: Stradivarius
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αν αναζητάς ένα φόρεμα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να επιβαρύνει το budget σου, αυτή η επιλογή των Stradivarius αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου.

Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να ανανεώσεις την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα σου. Μερικές φορές το ιδανικό φόρεμα βρίσκεται εκεί που δεν το περιμένεις και μάλιστα σε τιμή που δύσκολα προσπερνάς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το νέο φόρεμα των Stradivarius, το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή των fashion lovers χάρη στον μίνιμαλ σχεδιασμό του και την ιδιαίτερα προσιτή τιμή του.

Το φόρεμα είναι σε προσφορά και θα το βρείτε τώρα με κόστος μόλις 16 ευρώ. Αποτελεί μία από τις πιο έξυπνες αγορές της σεζόν, αφού το σχέδιό του είναι απλό, κομψό και ευκολοφόρετο. Είναι ιδανικό τόσο για τις καθημερινές εμφανίσεις στην πόλη όσο και για τις διακοπές. Η άνετη γραμμή του και η διαχρονική αισθητική του επιτρέπουν αμέτρητους συνδυασμούς, από flat σανδάλια και ψάθινη τσάντα μέχρι sneakers ή ακόμη και εσπαντρίγιες για ένα πιο προσεγμένο αποτέλεσμα.

Δείτε το φόρεμα από τα Stradivarius στο Bovary.gr.

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