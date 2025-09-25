 Γωγώ Μαστροκώστα: Η επιστροφή στο Instagram μετά από 1,5 χρόνο -Δείτε την ανάρτησή της - iefimerida.gr
Γωγώ Μαστροκώστα: Η επιστροφή στο Instagram μετά από 1,5 χρόνο -Δείτε την ανάρτησή της

Γωγώ Μαστροκώστα
Η Γωγώ Μαστροκώστα επέστρεψε στα social media και αυτή τη φορά ο λόγος ήταν καθαρά οικογενειακός. Η ίδια τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να απέχει από τις συχνές εμφανίσεις στα social media.

Πριν λίγες μέρες, η Γωγώ Μαστροκώστα έκανε μια σπάνια ανάρτηση στο Instagram. Μοιράστηκε ένα βίντεο από το νέο εστιατόριο που άνοιξαν τα αδέλφια της στο Μεσολόγγι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και τη στήριξή της προς την οικογένειά της. Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά: «Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ».

Η επιστροφή της Γωγώς Μαστροκώστα δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι διαδικτυακοί της φίλοι γέμισαν την ανάρτηση με σχόλια και likes.

