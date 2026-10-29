Ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος, σε ρομαντικό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του -Η πρόταση γάμου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Νίκος Μπάρκουλης δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με τη σύντροφό του, Σοφία Μαυρίδου, στο οποίο εμφανίζεται να της κάνει πρόταση γάμου μπροστά από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Μια ρομαντική στιγμή από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε στα social media ο Νίκος Μπάρκουλης, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη, προκαλώντας το ενδιαφέρον των διαδικτυακών του φίλων.

Ο Νίκος Μπάρκουλης και η σύντροφός του, Σοφία Μαυρίδου, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και δημοσιεύουν στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ήταν εκείνο που ξεχώρισε.

Δείτε το βίντεο με την πρόταση γάμου του Νίκου Μπάρκουλη στο Bovary.gr.

