Με 60 ευρώ έχετε βγάλει όλες τις γιορτές -Το viral σετ από τα Zara που θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες - iefimerida.gr

Ένα εντυπωσιακό σετ από τα Zara έρχεται να δώσει τη λύση στο αιώνιο δίλημμα «τι να φορέσω στις γιορτές», συνδυάζοντας τη λάμψη με την κομψότητα και μάλιστα σε προσιτή τιμή.

Η εορταστική περίοδος πλησιάζει και μαζί της έρχονται τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια, τα πάρτι, τα ρεβεγιόν και οι βραδινές έξοδοι που απαιτούν κάτι λίγο πιο ξεχωριστό από τα συνηθισμένα. Και ενώ τα φορέματα με παγιέτες αποτελούν πάντα μια δημοφιλή επιλογή, φέτος τα σετ δύο κομματιών διεκδικούν τη δική τους θέση στη γιορτινή γκαρνταρόμπα.

Ανάμεσα στις προτάσεις των Zara ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερα κομψό σύνολο, που συνδυάζει τη μεταλλική λάμψη με τη ρομαντική αισθητική της δαντέλας. Πρόκειται για ένα σετ που μπορεί να σταθεί εξίσου καλά σε ένα επίσημο δείπνο, ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι ή ένα πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, χωρίς να χρειάζεται πολλά αξεσουάρ για να εντυπωσιάσει.

Δείτε το viral σετ από τα Zara στο Bovary.gr.