Γιώργος Τσαλίκης: Έγινε 51 ετών και γιόρτασε επί σκηνής -Η τούρτα-έκπληξη από τον Διονύση Σχοινά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Τσαλίκης έκλεισε τα 51 με μια ξεχωριστή έκπληξη στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του τον Διονύση Σχοινά και το κοινό.

Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε κάθε λόγο να χαμογελά το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, καθώς η εμφάνισή του στην «Αυτοκίνηση», το νυχτερινό κέντρο όπου συνεργάζεται με τον Διονύση Σχοινά, απέκτησε έναν ιδιαίτερο, προσωπικό χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο από την έκπληξη στον Γιώργο Τσαλίκη στο Bovary.gr.