Γιώργος Τσαλίκης: Έγινε 51 ετών και γιόρτασε επί σκηνής -Η τούρτα-έκπληξη από τον Διονύση Σχοινά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Τσαλίκης έκλεισε τα 51 με μια ξεχωριστή έκπληξη στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του τον Διονύση Σχοινά και το κοινό.
Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε κάθε λόγο να χαμογελά το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, καθώς η εμφάνισή του στην «Αυτοκίνηση», το νυχτερινό κέντρο όπου συνεργάζεται με τον Διονύση Σχοινά, απέκτησε έναν ιδιαίτερο, προσωπικό χαρακτήρα.
Δείτε το βίντεο από την έκπληξη στον Γιώργο Τσαλίκη στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο