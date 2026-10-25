 Γιώργος Τσαλίκης: Έγινε 51 ετών και γιόρτασε επί σκηνής -Η τούρτα-έκπληξη από τον Διονύση Σχοινά [βίντεο] - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιώργος Τσαλίκης: Έγινε 51 ετών και γιόρτασε επί σκηνής -Η τούρτα-έκπληξη από τον Διονύση Σχοινά [βίντεο]

Γιώργος Τσαλίκης: Η έκπληξη για τα 51α γενέθλιά του επί σκηνής -Η τούρτα που έκλεψε τις εντυπώσεις
Γιώργος Τσαλίκης/ Φωτογραφία: Instagram/ @giorgostsalikis
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γιώργος Τσαλίκης έκλεισε τα 51 με μια ξεχωριστή έκπληξη στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του τον Διονύση Σχοινά και το κοινό.

Ο Γιώργος Τσαλίκης είχε κάθε λόγο να χαμογελά το βράδυ του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, καθώς η εμφάνισή του στην «Αυτοκίνηση», το νυχτερινό κέντρο όπου συνεργάζεται με τον Διονύση Σχοινά, απέκτησε έναν ιδιαίτερο, προσωπικό χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο από την έκπληξη στον Γιώργο Τσαλίκη στο Bovary.gr.

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