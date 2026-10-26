Γιώργος Θεοφάνους-Ευρυδίκη: Φωτογραφίζονται μαζί 24 χρόνια μετά το διαζύγιό τους [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Ευρυδίκη και ο Γιώργος Θεοφάνους έκαναν μια κοινή εμφάνιση στη «Μέδουσα», με αφορμή την έναρξη των μουσικών παραστάσεων του συνθέτη στον ιστορικό χώρο της Αθήνας.

Οι δύο καλλιτέχνες, που υπήρξαν ζευγάρι στη ζωή και συνεργάτες στη μουσική για πολλά χρόνια, φωτογραφήθηκαν μαζί, 24 χρόνια μετά το διαζύγιό τους, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη.

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρεμιέρα του μουσικού προγράμματος «90s Party», την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με την Ευρυδίκη να είναι η πρώτη special guest του Γιώργου Θεοφάνους.

Ο γνωστός συνθέτης επιστρέφει στη δεκαετία του '90, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αναμνήσεις και μεγάλες επιτυχίες.

Δείτε τη συνάντηση της Ευρυδίκης με τον Γιώργο Θεοφάνους στο Bovary.gr.