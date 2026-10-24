Slow jogging: Γιατί όλο και περισσότεροι επιλέγουν να τρέχουν αργά -Τα οφέλη για την υγεία - iefimerida.gr

Το slow jogging υπόσχεται τρέξιμο χωρίς κόπο, με ρυθμό 6 ή 7 χιλιομέτρων την ώρα. Αξίζει όμως πραγματικά, ή είναι χαμένος χρόνος; Δύο ειδικοί απαντούν.

Στη μεγάλη οικογένεια των δρομέων συναντά κανείς πολλά προφίλ. Υπάρχουν οι «σπρίντερ» που σε προσπερνούν στο πεζοδρόμιο λαχανιάζοντας δυνατά, οι λάτρεις της διαλειμματικής προπόνησης που αλλάζουν διαρκώς ρυθμό και όσοι προχωρούν αργά αλλά σταθερά.

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