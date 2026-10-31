Γιατί κάποιοι προτιμούν να κοιμούνται με την πόρτα κλειστή σύμφωνα με την Ψυχολογία; - iefimerida.gr

Η ψυχολογία μας συχνά αποτυπώνεται σε μικρές, καθημερινές συνήθειες, ακόμη και σε εκείνες που ακολουθούμε λίγο πριν κοιμηθούμε.

Για πολλούς ανθρώπους, το να κλείνουν την πόρτα του υπνοδωματίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώσουν άνετα και να απολαύσουν έναν ήρεμο ύπνο. Τι κρύβεται όμως, πίσω από αυτή την επιλογή και τι μπορεί να αποκαλύπτει για τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε;

Δείτε στο Bovary.gr γιατί πολλοί άνθρωποι προτιμούν να κοιμούνται με την πόρτα κλειστή όταν κοιμούνται