Γιατί τα φύλλα γίνονται κόκκινα, κίτρινα και πορτοκαλί το φθινόπωρο; Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο - iefimerida.gr

Κάθε φθινόπωρο, η φύση αλλάζει σκηνικό και τα δέντρα μεταμορφώνουν το τοπίο σε έναν εντυπωσιακό καμβά από κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις

Τα φύλλα εγκαταλείπουν σταδιακά το πράσινο χρώμα τους, δημιουργώντας εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από πίνακα ζωγραφικής. Πίσω από αυτό το μαγικό θέαμα, ωστόσο, δεν κρύβεται μόνο μια εποχική αλλαγή, αλλά μια σημαντική φυσική διαδικασία που βοηθά τα δέντρα να προετοιμαστούν για τον χειμώνα. Ποιες ουσίες ευθύνονται για τις διαφορετικές αποχρώσεις και γιατί κάποια φύλλα γίνονται κατακόκκινα, ενώ άλλα αποκτούν χρυσαφένιο χρώμα;

Διαβάστε περισσότερα για τα φύλλα που αλλάζουν χρώμα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου στο bovary.gr