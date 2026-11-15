Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα γλυκά τον χειμώνα -Οι ειδικοί εξηγούν

Αν με το που πέφτει η θερμοκρασία και μικραίνει η ημέρα νιώθετε την ανάγκη να αναζητάτε πιο συχνά σοκολάτα, μπισκότα και κάθε λογής γλυκό, δεν είστε οι μόνοι

Τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, η επιθυμία για ζάχαρη φαίνεται να γίνεται εντονότερη, με πολλούς να δυσκολεύονται να σταματήσουν σε μία μόνο μπουκιά. Δεν πρόκειται απαραίτητα για έλλειψη αυτοελέγχου, καθώς οι εποχικές αλλαγές, η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως και οι επιδράσεις τους στον εγκέφαλο ενδέχεται να επηρεάζουν τη διάθεση και την όρεξή μας. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στον οργανισμό μας όταν μπαίνει ο χειμώνας και γιατί αναζητάμε τόσο επίμονα τη γλυκιά γεύση; Η νευροεπιστήμονας Emilie Steinbach εξηγεί τους λόγους πίσω από αυτές τις λιγούρες και προτείνει τρόπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τις διαχειριστούμε.

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