 Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα γλυκά τον χειμώνα -Οι ειδικοί εξηγούν
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα γλυκά τον χειμώνα -Οι ειδικοί εξηγούν

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Αν με το που πέφτει η θερμοκρασία και μικραίνει η ημέρα νιώθετε την ανάγκη να αναζητάτε πιο συχνά σοκολάτα, μπισκότα και κάθε λογής γλυκό, δεν είστε οι μόνοι

Τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, η επιθυμία για ζάχαρη φαίνεται να γίνεται εντονότερη, με πολλούς να δυσκολεύονται να σταματήσουν σε μία μόνο μπουκιά. Δεν πρόκειται απαραίτητα για έλλειψη αυτοελέγχου, καθώς οι εποχικές αλλαγές, η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως και οι επιδράσεις τους στον εγκέφαλο ενδέχεται να επηρεάζουν τη διάθεση και την όρεξή μας. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στον οργανισμό μας όταν μπαίνει ο χειμώνας και γιατί αναζητάμε τόσο επίμονα τη γλυκιά γεύση; Η νευροεπιστήμονας Emilie Steinbach εξηγεί τους λόγους πίσω από αυτές τις λιγούρες και προτείνει τρόπους που μπορούν να μας βοηθήσουν να τις διαχειριστούμε.

Διαβάστε περισσότερα για την επιθυμία μας για γλυκό τον χειμώνα στο bovary.gr

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