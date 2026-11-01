Γιατί αυτό το σπίτι στη Σέριφο σάρωσε στα Dezeen Awards 2026 - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερο σπίτι στη Σέριφο, που αποτελείται από πέντε καταλύματα χτισμένα με την πέτρα της εκσκαφής, διακρίθηκε στα Dezeen Awards 2026, κερδίζοντας την ψήφο του κοινού στην κατηγορία Hospitality Project of the Year.

Το Perma Serifos φέρει την υπογραφή του αρχιτεκτονικού γραφείου MOLD Architects, με επικεφαλής την Ηλιάνα Κερεστετζή και το συγκρότημα εντάσσεται αρμονικά στο βραχώδες τοπίο του νησιού, συνδυάζοντας τον σύγχρονο σχεδιασμό με τα φυσικά υλικά.

Διαβάστε περισσότερα για το σπίτι στη Σέριφο στο Bovary.gr