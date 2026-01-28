 Ο Γιάννης Τσορτέκης μαζί με την Έλενα Μαυρίδου σε εγκαίνια έκθεσης - iefimerida.gr
Ο Γιάννης Τσορτέκης μαζί με την Έλενα Μαυρίδου σε εγκαίνια έκθεσης

Γιάννης Τσορτέκης,Έλενα Μαυρίδου
Γιάννης Τσορτέκης,Έλενα Μαυρίδου/Φωτογραφία: NDP
Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου έκαναν μια ακόμη σπάνια κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά στην έκθεση «Tristrato» του Απόστολου Χαντζαρά.

Οι δύο ηθοποιοί, που ανήκουν στα πιο διακριτικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz και αποφεύγουν συστηματικά τη δημοσιότητα, έδωσαν το «παρών» το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης. Εκεί πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό, έχοντας στο πλευρό τους τη Μαρίνα Ασλάνογλου και τον ίδιο τον δημιουργό της έκθεσης, Απόστολο Χαντζαρά.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος γνωστών και καταξιωμένων καλλιτεχνών που θέλησαν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, ενώ η έκθεση, που λειτουργεί ως ένας σύγχρονος διάλογος με την εμβληματική ταινία «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού.

Δείτε στο Bovary.gr τις φωτογραφίες με τον Γιάννη Τσορτέκη και την Έλενα Μαυρίδου﻿

