Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού σε θεατρική πρεμιέρα -Η κοινή εμφάνιση [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού έδωσαν το παρών στην επίσημη πρεμιέρα του έργου «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», με εμφανίσεις που συνδύασαν διακριτική κομψότητα και θεατρική σοβαρότητα.

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την 1η Δεκεμβρίου 2025, συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού. Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Κατερίνας Γερονικολού.

Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Κατερίνας Γερονικολού στο Bovary.gr.



