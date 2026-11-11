Γιάννης Τσιμιτσέλης-Βάσω Λασκαράκη: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη τους για τα 13α γενέθλιά της - iefimerida.gr

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τη Βάσω Λασκαράκη, καθώς η κόρη τους, Εύα, γιόρτασε τα 13α γενέθλιά της. Οι δύο ηθοποιοί θέλησαν να της ευχηθούν δημόσια, δημοσιεύοντας στα social media στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Βάσω Λασκαράκη μπορεί να έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο η κόρη τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους. Με αφορμή τα γενέθλιά της, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους αναμνήσεις από την εποχή που η Εύα ήταν ακόμη μικρή, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα αγάπη.

Δείτε τις ευχές του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Βάσως Λαακαράκη στην κόρη τους στο Bovary.gr.