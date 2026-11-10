 Γιάννης Λάτσιος: Δημόσια εμφάνιση μετά από καιρό -Σε ποια εκδήλωση έδωσε το «παρών» - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιάννης Λάτσιος: Δημόσια εμφάνιση μετά από καιρό -Σε ποια εκδήλωση έδωσε το «παρών»

Γιάννης Λάτσιος
Γιάννης Λάτσιος/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Λάτσιος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Kick Off Party του MadWalk, στο Athénée, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Γιάννης Λάτσιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλό προφίλ και πραγματοποιεί επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις, βρέθηκε σε μία από τις εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk.

Ο Γιάννης Λάτσιος έδωσε το «παρών» στο Kick Off Party της διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Athénée, συγκεντρώνοντας πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και της μουσικής. Η βραδιά αποτέλεσε μια ευκαιρία για συναντήσεις και συζητήσεις, με αφορμή το δημοφιλές fashion and music project που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική.

Δείτε την εμφάνιση του Γιάννη Λάτσιου στο Bovary.gr.

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