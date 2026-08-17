 Καλεσμένη σε γάμο τον Σεπτέμβριο; Αυτά τα παπούτσια από τα Zara θα απογειώσουν το look σου - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Καλεσμένη σε γάμο τον Σεπτέμβριο; Αυτά τα παπούτσια από τα Zara θα απογειώσουν το look σου

Καλεσμένη σε γάμο τον Σεπτέμβριο -Τα 10 ζευγάρια παπούτσια από τα Zara που θα κλέψουν τις εντυπώσεις
Φωτογραφία: Zara
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα επίσημο ντύσιμο δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν φοράς και το κατάλληλο ζευγάρι παπούτσια.

Μάλιστα, αν είσαι καλεσμένη σε γάμο, θα πρέπει να δώσεις ακόμη περισσότερη σημασία στην επιλογή τους. Και ο λόγος είναι απλός: ακόμη κι αν επιλέξεις να φορέσεις ένα μονόχρωμο σύνολο, επειδή τα παπούτσια στολίζουν τα πόδια σου, αυτόματα θα δώσουν χρώμα στην εικόνα σου, μαζί φυσικά με τα υπόλοιπα αξεσουάρ που θα βάλεις.

Δείτε τα παπούτσια από τα Zara στο Bovary.gr.

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