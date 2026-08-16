 Από τη Ρίτα Χέιγουορθ έως την Γκρέις Κέλι: Οι γαμήλιες τούρτες που έγραψαν ιστορία στο Χόλιγουντ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από τη Ρίτα Χέιγουορθ έως την Γκρέις Κέλι: Οι γαμήλιες τούρτες που έγραψαν ιστορία στο Χόλιγουντ

Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Κόνραντ Νίκολας Χίλτον Τζούνιορ - Φωτογραφία Getty Images
Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Κόνραντ Νίκολας Χίλτον Τζούνιορ - Φωτογραφία Getty Images
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Νόστιμες και εντυπωσιακές, οι γαμήλιες τούρτες αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία κάθε γάμου, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο τραπέζι.

Αν και για χρόνια θεωρήθηκαν υπερβολικές ή ξεπερασμένες, σήμερα επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, μέσα από την έμπνευση που προσφέρουν οι εικόνες των social media και οι εμβληματικοί γάμοι του παρελθόντος.

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές γαμήλιες τούρτες στο Βovary.gr

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