«Γαλλικός κόμπος»: Το σικ χτένισμα που επιστρέφει και λατρεύουν οι πιο κομψές γυναίκες - iefimerida.gr

Υπάρχουν χτενίσματα που μένουν διαχρονικά κομψά, ανεξάρτητα από τις τάσεις. Το French knot ανήκει σε αυτή την κατηγορία, χαρίζοντας effortless chic.

Κλασικό, θηλυκό και ταυτόχρονα σύγχρονο, έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας και της ομορφιάς, με τις αναζητήσεις για το συγκεκριμένο hairstyle να έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες.

Η αναβίωσή του δεν είναι τυχαία. Ο οίκος The Row, που ίδρυσαν οι Mary-Kate και Ashley Olsen, το ανέδειξε στη συλλογή Summer 2026, με τα μοντέλα να εμφανίζονται στην πασαρέλα με τα μαλλιά τους πιασμένα σε χαλαρούς αλλά προσεγμένους κότσους, στερεωμένους με χτένες και φουρκέτες.

Δείτε το κομψό χτένισμα που έχει γίνει η νέα εμμονή, στο Bovary.gr