Το πανέμορφο φυτό που ανθίζει ακόμα και όταν το ξεχνάτε -«Αθάνατο», επιβιώνει χωρίς φροντίδα - iefimerida.gr

Υπάρχουν φυτά που τα αγοράζουμε επειδή είναι «της μόδας» και υπάρχουν και άλλα που επιβιώνουν για δεκαετίες χωρίς καμία φροντίδα.

Η πορτοκαλί ημεροκαλλίς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Αν έχετε κάνει ποτέ βόλτα σε γειτονιές με κήπους, ξέρετε ακριβώς για ποιο φυτό μιλάμε. Εμφανίζεται δίπλα σε φράχτες, κατά μήκος μονοπατιών και σε σημεία που κανείς δεν του δίνει σημασία, κι όμως δείχνει σαν να ανήκε πάντα εκεί.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το φυτό δεν είναι όμορφο επειδή κάποιος το περιποιείται συνέχεια, αλλά επειδή είναι πλασμένο για να επιβιώνει. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, οι αρχές Απριλίου είναι η ιδανική στιγμή για να το φυτέψετε στον κήπο σας, καθώς τότε αρχίζει να «ξυπνάει» και αντέχει πιο εύκολα τη μεταφύτευση.

