 Η μίντι φούστα που κοστίζει 26 ευρώ και θα φορούσε η Αμάλ Κλούνεϊ -Είναι φουλ τάση, απογειώνει κάθε look - iefimerida.gr
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Η μίντι φούστα που κοστίζει 26 ευρώ και θα φορούσε η Αμάλ Κλούνεϊ -Είναι φουλ τάση, απογειώνει κάθε look

Αμάλ και Τζορτζ Κλούνεϊ
Αμάλ και Τζορτζ Κλούνεϊ/ Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια μίντι φούστα από τα Pull & Bear με zebra print φέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις της σεζόν, θυμίζοντας τις κομψές και ταυτόχρονα τολμηρές εμφανίσεις της Αμάλ Κλούνεϊ.

Τα animal prints εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μόδα, όμως αυτή τη σεζόν το λεοπάρ αποκτά έναν ισχυρό ανταγωνιστή. Το zebra print επιστρέφει δυναμικά και μια μίντι φούστα από τα Zara αποτελεί την ιδανική αφορμή για να το εντάξετε στις εμφανίσεις σας.

Οι τάσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα αγαπούν τις αντιθέσεις. Από τη μία, οι ουδέτερες αποχρώσεις και οι μίνιμαλ γραμμές παραμένουν σταθερές αξίες και, από την άλλη, τα έντονα μοτίβα διεκδικούν τη θέση τους στην γκαρνταρόμπα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το zebra print, με τον ασπρόμαυρο συνδυασμό του να προσφέρει μια πιο ιδιαίτερη εκδοχή του animal print.

Δείτε τη φούστα που θα φορούσε η Αμάλ Κλούνεϊ στο Bovary.gr.

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