Αυτός ο φούρνος στον Νέο Κόσμο φτιάχνει ίσως το πιο λαχταριστό πεϊνιρλί της Αθήνας - iefimerida.gr

Στον Νέο Κόσμο υπάρχει ένα στέκι με τα πιο λαχταριστά πεϊνιρλί.

Αναφερόμαστε σε ένα φούρνο που έχει αποκτήσει το δικό του κοινό, χάρη στα πεϊνιρλί και τις πίτσες του. Δεν είναι απίθανο να έχετε συναντήσει κάποιο βίντεό του στο TikTok, όπου παρουσιάζεται η διαδικασία παρασκευής των προϊόντων, από το άνοιγμα της ζύμης μέχρι το τελικό ψήσιμο.

Δείτε στο Bovary.gr τον φούρνο με τα νόστιμα πεϊνιρλί στον Νέο Κόσμο