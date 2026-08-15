 Foundation μετά τις διακοπές: Πώς να βρεις την τέλεια απόχρωση χωρίς να αγοράσεις καινούριο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Foundation μετά τις διακοπές: Πώς να βρεις την τέλεια απόχρωση χωρίς να αγοράσεις καινούριο

Φωτογραφία: Instagram/ @lainyhedaya
Φωτογραφία: Instagram/ @lainyhedaya
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το καλοκαιρινό μαύρισμα αλλάζει την απόχρωση της επιδερμίδας και το foundation που χρησιμοποιείς μπορεί ξαφνικά να φαίνεται πιο ανοιχτό από πριν.

Πριν βιαστείς να το αφήσεις στην άκρη και να αγοράσεις ένα καινούριο, υπάρχουν μερικοί τρόποι να προσαρμόσεις την απόχρωσή του στον νέο τόνο της επιδερμίδας σου.

Έτσι, μπορείς να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς την αγαπημένη σου φόρμουλα, είτε θέλεις φυσική κάλυψη είτε πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Δείτε εύκολα tricks για να ταιριάξετε το foundation με την απόχρωση της επιδερμίδα σας, στο Bovary.gr

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