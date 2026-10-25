Το φωτιστικό από τα IKEA που απογειώνει τη διακόσμηση με μία μόνο κίνηση -Κομψό, χαρίζει χαρακτήρα - iefimerida.gr

Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό μπορεί να μεταμορφώσει την ατμόσφαιρα ενός δωματίου δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση.

Η σειρά FADO από τα IKEA είναι μια επιλογή που συνδυάζει τον απλό σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα. Το στρογγυλεμένο σχήμα της και το φυσητό γυαλί δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, που θυμίζει περισσότερο διακοσμητικό αντικείμενο παρά ένα συνηθισμένο φωτιστικό.

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