Το μυστικό για φωτεινό και ξεκούραστο βλέμμα δεν είναι το concealer -Το προϊόν που έχει γίνει viral στο TikTok - iefimerida.gr

Το concealer είναι συνήθως το πρώτο προϊόν που αναζητούμε όταν θέλουμε να καμουφλάρουμε τους μαύρους κύκλους και να δείχνει η περιοχή κάτω από τα μάτια πιο φωτεινή. Ωστόσο, ένα διαφορετικό beauty trick έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το μακιγιάζ της συγκεκριμένης περιοχής.

Στο TikTok κερδίζει έδαφος μια εναλλακτική προσέγγιση, που θέλει το highlighter να παίρνει τη θέση του concealer για ένα πιο φωτεινό και ξεκούραστο αποτέλεσμα. Η ιδέα μπορεί να ακούγεται απρόσμενη, όμως έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των beauty lovers, που δοκιμάζουν έναν διαφορετικό τρόπο να αναδείξουν το βλέμμα τους.

Δείτε πώς εφαρμόζεται το beauty trick με το highlighter στο Bovary.gr